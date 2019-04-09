رياضة | كاراغر يحرض هازارد على تشيلسي وينصحه ببرشلونة والريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراغر يحرض هازارد على تشيلسي وينصحه ببرشلونة والريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جيمي كاراغر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على أداء هازارد لاعب وسط تشيلسي بعد الفوز اليوم على وستهام 2-0 في الجولة الثالثة والثلاثين.

وقال كاراغر في تصريحاته عقب اللقاء : أعتقد بأن هازارد أحد أفضل لاعبي العالم وأفضل لاعبي العالم يلعبون في ريال مدريد وبرشلونة.

واضاف: أشعر بأن هازارد يجب أن يلعب في مدريد أو برشلونة، إنه بهذه الجودة أعتقد بأن لاعبين بعينهم يجب أن يلعبوا في هذا المستوى، ربما ستعتبر جماهير تشيلسي ذلك قلة احترام إلا أنني أرى بأنه أفضل من أن يلعب في تشيلسي في الوقت الحالي