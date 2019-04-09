رياضة | إيهاب جلال: سنحاول إخفاء عيوبنا أمام الزمالك.. و"ساسي" مؤثر في شكل الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال: سنحاول إخفاء عيوبنا أمام الزمالك.. و"ساسي" مؤثر في شكل الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب جلال، مدرب فريق المصري البورسعيدي، أنه سيحاول اخفاء عيوب فريقه خلال مواجهة الزمالك.‏

وقال إيهاب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سنحاول إخفاء عيوبنا ‏أمام الزمالك، من خلال السيطرة على أكبر وقت من المباراة".‏

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وأكمل : "طريقة لعبنا تختلف من مباراة لأخرى، لكن القوام ثابت، سنحاول أن نحقق مفاجأة من خلال المكسب"‏

وأضاف: "سنرى الزمالك سيلعب أمامنا بأي شكل، فهو يملك لاعيبه كبيرة في أماكن ثانية، وهناك لاعيبه تؤثر على انديتها ‏مثل فرجاني ساسي الذي يؤثر على شكل الأبيض".‏