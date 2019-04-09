رياضة | هازارد يؤكد على انتقاله لريال مدريد بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يؤكد على انتقاله لريال مدريد بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على اقتراب انضمامه لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الصيف القادم.

وعقب فوز البلوز على وست هام 2-0 في الدوري الانجليزي صرح هازارد: "جماهير ويستهام كانت تقول بأنك ذاهب الى مدريد؟ هل يعرفون شيئاً لا نعرفه؟ بالطبع لا هم مخطئون".

وأضاف قائلاً: "انا اركز الان مع تشلسي، نريد ان نكون ضمن الأربعة الأوائل في البريميرليج، ونريد الوز باليوروبا ليج، ثم سنرى ماذا سيحدث".