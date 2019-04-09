رياضة | عاجل.. إعلامي رياضي يفجرها: الخطيب أخبر اللاعبين أنه كان على وشك تسريحهم ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلامي رياضي يفجرها: الخطيب أخبر اللاعبين أنه كان على وشك تسريحهم ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش مساء يوم الإثنين تفاصيل ما جاء في جلسة محمود الخطيب مع لاسارتي وسيد عبد الحفيظ ولاعبي الفريق.

بدأ تجمع اللاعبين في تمام التاسعة صباح وعقب انتهاء جلسة في الجيم لجميع اللاعبين ، وصل محمود الخطيب رئيس النادي في تمام العاشرة صباحا.

Advertisements

واجتمع الخطيب باللاعبين والجهاز الفني لمدة 30 دقيقة جاء فيها " توبيخ حاد من الخطيب للاعبين والجهاز الفني وكان أبرز ما جاء على لسان الخطيب ما يلي : "أنا لو مش بفكر بعقلانية ومعنديش ثقة حقيقية فيكم كنت خدت قرار بتسريح الفريق كله .. انا مشوفتش لاعب في المباراة دي يستحق أنه يلبس فانلة الأهلي".

واستكمل الخطيب حديثه للاعبين بضرب العديد من الأمثلة لروح وانتماء اللاعبين للأهلي وكلها لم تنعكس في مباراة صن داونز، وبعدها قال إنه بالرغم من كل ذلك فإنه يثق كل الثقة أن هؤلاء اللاعبين لديهم قدرات خاصة إذا فكروا بها في مصلحة الفريق وفي تصحيح صورتهم سيكون ذلك في أقرب وقت .