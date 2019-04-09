رياضة | تعليق مثير من ساري بشأن انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من ساري بشأن انتقال هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا تجاه رغبة نجمه البلجيكي إيدين هازارد في الرحيل لريال مدريد الإسباني.

وقال ساري في تصريحات صحفية بعد الفوز 2-0 على وست هام: "إذا أراد ايدين تجربة أخرى ، فمن الصعب الاحتفاظ به".

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وأضاف: "نحن نحاول التطور. نحاول أن نصبح الأفضل في إنجلترا وبعد ذلك في أوروبا. لكن يجب أن أحترم قراره".

وأكمل: "لا يريد النادي بيع هازارد ولكن يجب علينا جميعًا احترام قراره. يتبقى عام واحد فقط من عقده. إذا كان لديه قرار آخر ، فيجب علينا احترامه".

واختتم مدرب البلوز بقوله: "حاولنا ولكن الأمر ليس سهلاً، لا يوجد هازارد آخر لأنه لاعب من طراز فريد ، وآمل أن يبقى".