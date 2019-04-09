رياضة | بطولة شمال افريقيا للشباب تشهد تألق محكمه مصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطولة شمال افريقيا للشباب تشهد تألق محكمه مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم مبارتان في البطولة التي ينظمها اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات الشباب لكرة القدم الأولي بين مصر وتنزانيا والثانية بين الجزائر والمغرب وقد دفعت لجنة حكام البطولة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح بطاقم تحكيم مصري للمباراة الثانية شهدت تألق للطاقم وبصفة خاصة يارا المساعد الثاني وهي محكمة مصرية شابه .

واقامت لجنة الحكام محاضرات لمناقشة سلبيات وايجابيات المباريات التي أقيمت على مدار اليومين السابقين شارك في محاضرات التحليل الفني عصام عبد الفتاح والتونسي هشام قيراط رئيس لجنة حكام تونس والمحاضرين ناصر عباس وسيد مراد ووجيه أحمد وقد أشرف علي تدريبات اللياقة والقياسات البدنية سامي فاروق ويتولي ادارة المعسكر أحمد فاروق وفريد سلطان المسؤل التقني باللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم .