رياضة | هازارد يقود تشيلسي لإسقاط وستهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يقود تشيلسي لإسقاط وستهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 في إطار الأسبوع الـ33 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح إدين هازارد بمهارة فردية رائعة مراوغة عدد كبير من لاعبي وست هام ، ليسجل هدفًا مارادونيًا للبلوز في الدقيقة 24.

ثم أضاف هازارد الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 90 بعد أسيست من روس باركلي.

وبهذا الفوز ، رفع تشيلسي رصيده إلى 66 نقطة ليقفز للمركز الثالث مؤقتًا بفارق نقطتين عن توتنهام الذي لديه مباراة مؤجلة ، بينما تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.