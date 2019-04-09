رياضة | ‏هازارد يسجل رقما إيجابيا مع تشيلسي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏هازارد يسجل رقما إيجابيا مع تشيلسي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق ويست هام يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحرز البلجيكي ايدين هازارد ثنائية فريقه خلال المباراة، وقدم مستوى مميز أمام ويست هام يونايتد، ورفع رصيده من الأهداف في البريميرليج إلى 16 هدف.

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وسجل هازارد هذا الموسم 19 هدف مع تشيلسي بجميع المسابقات، وهذا افضل موسم تهديفي للاعب مع البلوز بالتساوي مع موسم 2014/2015.