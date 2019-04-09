رياضة | ريال مدريد يطرد هذا الثنائي من أجل عيون هازارد وبوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطرد هذا الثنائي من أجل عيون هازارد وبوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى لتمويل صفقة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس"، فإن ريال مدريد يريد بيع الثنائي، الكرواتي ماتيو كوفاستش المعار لصفوف تشيلسي الإنجليزي، وخاميس رودريجيز المعار لبايرن ميونيخ الألماني.

وتقدر قيمة كوفاسيتش بـ 50 مليون يورو ، بينما تصل قيمة خاميس رودريجيز بـ 42 مليون يورو، لتمويل صفقتي هازارد وبوجبا.