رياضة | هازارد يخرج عن صمته ويرد على انضمامه لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يخرج عن صمته ويرد على انضمامه لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 في إطار الأسبوع الـ33 بالدوري الإنجليزي الممتاز. ونجح إدين هازارد بمهارة فردية رائعة مراوغة عدد كبير من لاعبي وست هام ، ليسجل هدفًا مارادونيًا للبلوز في الدقيقة 24 ثم أضاف هازارد الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 90 بعد أسيست من روس باركلي.

وقال هازارد: أعتقد أن لعبنا جيداً والمباراة لم تكن سهلة جداً لأن ويست هام فريق رائع ولديهم لاعبين جيدين، وأعتقد فعلنا كل شيء؛ لم نستقبل هدف وسجلنا هدفين رائعين لذلك أنا سعيد جداً لما فعلناه اليوم.

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وعن الهدف الاول اليوم قال: كان هدفا مميزاً أخذت الكرة وهاجمت وكان من الصعب على المدافع التدخل لأن كان من الممكن أن يُسقطني وتحتسب ضده ركلة جزاء، وكان هدف رائعاً.