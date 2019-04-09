رياضة | زيدان يُشرِك 20 لاعبًا خلال أربع مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُشرِك 20 لاعبًا خلال أربع مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد منذ البداية إنه سيعتمد على الجميع، وهو يعرض ذلك بالحقائق، فـ حتى الآن، أشرك 20 لاعبًا اساسي في مبارياته الأربع، من نافاس إلى ماريانو دياز، ومن بنزيما إلى يورنتي.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن زيدان توقف عن المداورة عند لاعب واحد، هو خيسوس فاييخو، الذي لم يشارك اساسي مع المدرب الجديد، والمصابين الثلاثة الآخرون لم يلعبوا (داني كارفاخال وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور).

إصابة كارفاخال تسببت، في أن بديله، ادريوزولا، هو اللاعب الأكثر استخدامًا من قِبل زيدان، الذي لعب في 360 دقيقة، أي المباريات الأربع الكاملة، فقط عضو آخر في الفريق لعب جميع المباريات الأربع، رغم أنه لم يكمل الدقائق الكاملة وهو كريم بنزيما.

وصرح زيدان بقوله: "اللعب من أجل لا شيء معقد" في مجموعة اللاعبين الذين يحملون ثلاثة ألقاب، يتم تضمين العديد من اللاعبين الذين يرغبون في رؤيتهم من هنا إلى 17 مايو قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم.

هذه هي الحالات، قبل كل شيء، من بيل أو ايسكو أو مارسيلو، الذين لم يأتوا من وضع مريح مع سولاري، هناك أيضًا لاعبين مرهقين، مثل مودريتش أو راموس أو فاران، واستفاد نافاس من إصابة منافسه المباشر.