رياضة | عاجل.. فان دايك يكشف للمرة الأولى عن الأزمة التي أصابت صلاح وتعافى منها سريعا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فان دايك يكشف للمرة الأولى عن الأزمة التي أصابت صلاح وتعافى منها سريعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الهولندي فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن المصري محمد صلاح زميله بالفريق، وعن مستواه خلال الفترة السابقة.

وقال فان دايك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام بورتو في دوري الأبطال: "محمد صلاح لم يسجل لعدة مباريات و لكنه يقدم مستويات رائعة، والضغط جاء فقط من وسائل الإعلام".

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وبسؤاله عن مواجهة بورتو قال: "نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، وبورتو يستحقون أن يكونوا في الدور ربع النهائي، نحتاج إلى الاستمتاع بالمباراة و تقديم أداء جيد، نحن بحاجة إلى مواصلة المضي".

وعن إمكانية تحقيق الثنائية هذا الموسم الدوري ودوري الأبطال قال: " مازلنا في السباق، لذلك لا يزال من الممكن التفكير في ذلك. نحن نعلم أن أي تعثر يمكن أن يكلفنا، و الأمر نفسه بالنسبة لفريق مانشستر سيتي.

ويستضيف ليفربول في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على ملعب أنفيلد رود فريق بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.