رياضة | تعرف على اللاعب المُفضل لزيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على اللاعب المُفضل لزيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن لوكاس فاسكيز، نجم الفريق الملكي، هو اللاعب الأكثر استخداماً من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث شارك المهاجم في 124 مباراة بقيادة المدرب الفرنسي.

ولطالما لعب لوكاس فاسكيز درواً حيوياً في ريال مدريد بقيادة زيدان، يعد المهاجم اللاعب الأكثر استخداماً من قبل المدرب المدريديستا، سواء أساسياً أو بديلاً، حيث شارك في 124 مباراة ولعب في جميع المسابقات.

ويتميز فاسكيز بعطائه الهجومي، حيث سجل 15 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة لهدف في تلك المباريات.

يلي لوكاس فاسكيز في قائمة اللاعبين الأكثر استخداماً من زيدان في مرحلتيه على رأس ريال مدريد، إيسكو وبنزيمة، اللذين خاضا 118 مباراة. من جانبه لعب كروس 117 مباراة بقيادة الفرنسي وشارك مارسيلو في 116 مباراة.