رياضة | خاميس رودريجيز يطرق أبواب العودة لريال مدريد بهذا الإجراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يطرق أبواب العودة لريال مدريد بهذا الإجراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، على الجنسية الإسبانية، مما يجعل عودته للميرنجي أكثر احتمالا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد تلقى نجم بايرن وريال مدريد خاميس رودريجيز أخيرًا الجنسية الإسبانية التي ينتظرها بفارغ الصبر، حيث لم يعد لاعباً أجنبياً بعد الان وهذا الخبر مرحب به كثيرا في مدريد الذين يشاع أنهم مهتمون بإعادته إلى النادي.

ريال مدريد سيقوم بتسجيل فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو كلاعبين اجانب خلال موسم 2019/20 ، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من إضافة لاعب رابع من خارج الاتحاد الأوروبي.

الآن وبعد أن حصل خاميس على جواز سفره الإسباني، سيكون قادرًا على العودة إلى النادي والتسجيل كلاعب أوروبي.

ونظرًا لأن مستقبل الكولومبي في النادي الألماني موضع شك كبير، فإن أخبار اليوم لن تهم مدريد فحسب ، بل بقية الاندية الأوروبية الذين سيكونون أكثر استعدادًا للتوقيع معه نظرًا لوضعه الجديد.