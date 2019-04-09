رياضة | فان دايك عن نجم ريال مدريد الجديد: لا أعرفه لكنه ممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك عن نجم ريال مدريد الجديد: لا أعرفه لكنه ممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على صفقة فريق ريال مدريد الإسباني الجديدة، إيدير ميليتاو، لاعب بورتو البرتغالي.

وقال فان دايك خلال مؤتمر صحفي: "ميليتاو ؟ لا أعرف الكثير عنه، لكنني أعرف أنه سينتقل إلى ريال مدريد لذلك يجب أن يكون لاعبًا ممتازًا".

وتمكن النادي الملكي من إتمام التوقيع مع ميليتاو، لينضم لصفوف الفريق خلال يونيو القادم، وهو لاعب يقدم مستويات مميزة وسيكون تدعيم قوي لدفاع الميرنجي.