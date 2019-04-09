رياضة | نافاس يدخل تاريخ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس يدخل تاريخ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني التاريخ، بعد أن صار أول حارس مرمى أجنبي يصل للمباراة رقم 100 مع ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه سيصبح كيلور نافاس أول حارس مرمى أجنبي يصل لمئة مباراة في الليجا مع ريال مدريد عندما يخوض المباراة ضد إيبار السبت المقبل.

ووسط كل التكهنات حول مستقبله على استاد سانتياجو برنابيو، يستمتع الحارس بفترته زيزو الثانية بين خشبات المرمى، في 100 مباراة خاضها مع الفريق، فاز في 72، تعادل في 17 وخسر 11 مباراة فقط، وهي أرقام مثيرة للإعجاب.

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ورث كيلور نافاس الرقم 1 من إيكر كاسياس بعد رحيله موسم 2015/2016 وانتهى الحال بريال مدريد متوجا بثلاثية دوري أبطال أوروبا وكان الكوستاريكي هو الحارس الأساسي دائما.