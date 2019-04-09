رياضة | برشلونة يتجه لـ"البويرين" لحسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتجه لـ"البويرين" لحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت أيام البرازيلي فيليب كويتينو نجم نادي برشلونة الاسباني معدودة داخل قلعة البارسا قبل قدوم فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

واقترب البرازيلي فيليب كويتينو من الرحيل عن النادي الكتالوني بعد تلقيه أكثر من عرض أوروبي خلال الفترة الماضية للرحيل في الميركاتو الصيفي.

وتراجع مستوى البرازيلي فيليب كويتينو مع برشلونة بشكل كبير ودخلت علاقته بالمدرب ارنستو فالفيردي، مما أثار الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وقال موقع "الدون بالون" الإسباني، إن البارسا يسعى للتعاقد مع المكسيكي الدولي هيرفينج لوزانو نجم نادي إيندهوفن الهولندي والملقب بنادي "البويرين" لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضح أن صفقة هيرفينج لوزانو نجم نادي إيندهوفن الهولندي قد تكلف خزينة البارسا مبلغ 50 مليون يورو، ليكون بديلاً للبرازيلي المرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.