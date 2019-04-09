رياضة | منتخب البرازيل يُصعد فينيسيوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب البرازيل يُصعد فينيسيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فينيسيوس جونيور بالفعل يُعتبر نجم في البرازيل حتى وأنه لم يظهر مع المنتخب الاول، لاعب ريال مدريد سافر إلى ريو دي جانيرو لتقديم قميص البرازيل في الكوبا أمريكا التي ستُلعب في بلده وذلك أمر يُظهر حالة فينيسيوس التي إكتسبها بالبرازيل بعد اول موسم له بأوروبا.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فينيسيوس الذي يتعافى حاليًا من اصابه في الكاحل التي حدثت له ضد أياكس في البرنابيو قد قام بأخذ السماح من النادي بالسفر لبلاده يوم الاثنين على ان يعود يوم الثلاثاء حيث سيكمل خطة عمله التي تهدف عودته في 28 أبريل ضد رايو فاليكانو.

على الرغم من إصابة البرازيلي، ريال مدريد لم يضع سفر اللاعب كمشكله، ريال مدريد يُحافظ على علاقاته الجيده مع الاتحاد البرازيلي ويتفهم ان اللاعب متحمس بشأن إستدعاء الاتحاد له.

رحلة فينيسيوس للبرازيل تُشير إلى الحاله التي اكتسبها اللاعب في بلاده، بعد موسم ناجح أول له في أوروبا.

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على الرغم من أن البدايه لم تكن سهله (لوبيتيجي لم يعتمد عليه وأرسله للكاستيا) إلا أن وصول سولاري كان يُعني تغيير شاسع لموقف البرازيلي حيث أصبح واحد من الاخبار الجيده في موسم للنسيان.

الخطوه التاليه في تطور فينيسيوس كانت المنتخب البرازيلي، تيتي، مدرب البرازيل، قام بإستدعائه للمره الأولى في 28 فبراير وكل شيء كان رائع لفينيسيوس الذي رأى حلم آخر يُصبح حقيقه حتى وصلت إصابة كاحله التي منعته من الذهاب للمنتخب الوطني ولعب وديتين في شهر مارس.

تيتي قام بالتعليق على أن فينيسيوس قد ضاعت عليه فرصه كبيره للفوز بمكان في الكوبا أمريكا وأنه سيكون من الصعب للغايه العوده إلى القائمه.

لكن إستدعاء الاتحاد البرازيلي له يكشف أن فينيسيوس لا يزال حاضرًا للغايه في خطط المنتخب وإذا لم يحدث شيء آخر للبرازيلي فإن لديه العديد من الخيارات ليكون في بطولة الكوبا أمريكا المقبلة.