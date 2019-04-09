اونلاين | كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم جودة hd

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كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم جودة hd

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 على ملعب وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم جودة hd

يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو العودة على الأقل بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة قبل موعد مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

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ولا شك أن فريق مانشستر سيتي سوف يسعى هذه المرة لتخطي عقبة الدور ربع النهائي، وخاصة بعدما تم إقصائه من نفس الدور في الموسم الماضي على يد فريق ليفربول الإنجليزي حينها، مما يُعطي الأمل فريق توتنهام هوتسبير من أجل تحقيق المفاجأة.

كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم جودة hd

ويعلم فريق توتنهام هوتسبير أنه لا يُعتبر ضمن قائمة المرشحين من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وهو بالتالي الأمر الذي قد يُعطيه الحافز الكبير من أجل تحقيق المفاجأة والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة بدون أي ضغوطات على الإطلاق.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كورة ستار مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم جودة hd

كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية.

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