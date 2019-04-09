اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الثلاثاء man city online

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الثلاثاء man city online والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الثلاثاء man city online

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام في ملعب "وايت هارت لين" فى مواجهة قوية بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم 9 أبريل 2019 ميلادياً، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورتو بث مباشر.

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الثلاثاء man city online

Advertisements

سيدخل السيتي هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي، ليتأهل لملاقة فريق واتفورد فى نهائي البطولة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بعد 32 مباراة، حقق من خلالهم 26 انتصارات وتعادل في لقائين ووتلقي اربع هذائم، بفارق نقطتين عن الريدز الذي يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الثلاثاء man city online

على الجانب الآخر سيدخل توتنهام المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الرابع، حيث خاض الفريق الإنجليزي 32 مباراة، حقق من خلالهم الفوز في 21 مباراة وتعادل في واحدة بينما خسر 10 مواجهات، وسيدخل الفريق اللندني هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز على ملعبه وسط جماهيره قبل لقاء العودة على ملعب الاتحاد.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر..