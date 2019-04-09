اونلاين | كورة ستار مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم جودة hd

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كورة ستار مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم جودة hd

مباراة ليفربول ضد بورتو، هي جولة جديدة من المجد الذي يبدو أن فريق ” الريدز ” يمتلك هذا الموسم الإرادة الفعلية لتحقيقه، سواء كان الأمر يتعلق بمسابقة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، فبعد أن تمكن فريق ليفربول أن يجتاز فريق بايرن ميونخ القوي ويصعد للدور ربع النهائي من الشامبيونزليج يلتقي الفريق الإنجليزي مع نظيره الأوروبي في أولى الجوالات من جولتين سوف تجمع الريدز والدراجوز من أجل الصعود للدور نصف النهائي من البطولة ذاتها، ونحن بهذا التقرير سوف نوضح موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورتو مع توضيح النتائج التاريخية بين الفريقين والتي تؤكد، أن الدراجوز دوماً هم البوابة السحرية للريدز للصعود للنهائي .

كورة ستار مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم جودة hd

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو والقنوات الناقلة

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حيث يلتقي فريق ليفربول بقيادة الثلاثي الرهيب فيرمينو صلاح ماني، ضد فريق بورتو القوي والعنيد يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات .

كورة ستار مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم جودة hd

وتنقل مجموعة قنوات بي أن سبورت حصرياً اللقاء الأوروبي الكبير، وذلك عبر شاشة قناة بي أن سبورت 2 HD تعليق رؤوف خليف .

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