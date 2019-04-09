اونلاين | رابط Yalla Shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر (Mahrez).. رابط manchester city vs tottenham يلا شوت حصري

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لكل متابعي كرة القدم ودوري الأبطال ، نقدم لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي مباريات دوري أبطال أوروبا ، حيث يدخل السبيرز بعد هزيمة في لقاءاته الأخيرة امام ساوثهاميتون وليفربول ، وفوزه لآخر مباراة على نادي كريستال بالاس بالدوري المحلي ، وفي المقابل المان سيتي في أفضل حالاته وهو النادي الأفضل في الفترة الحالية ومن المحتمل وصوله للنهائي.

ويمكنكم زوارنا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، من خلال قنوات “بي إن سبورتس”، بالإضافة إلى البث المباشر الذي سوف نقوم بنقله عبر تلك المقالة، لذلك ضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم البث المباشر فور عرضه، وذلك في في تمام الساعة 9:00 مساءًا، وسوف تقام المباراة على ملعب “وايت هارت لين”.

والجدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز الثاني، بالمجموعة بـرصيد نقاط 8،كما أن سيتي المركز الأول بالمجموعة و، برصيد نقاط 13 .

تعدّ هذه المواجهة الإنكليزية الخاصة “قمة” محلية بنكهة أوروبية، حيث سيتواجه توتنهام المضيف وصاحب المركز الثالث في ترتيب الـ”بريميرليغ” مع ضيفه الثقيل مانشستر سيتي، الوصيف الحالي للبريميرليغ والمرشح للصدارة مستقبلاً (تنقصه مباراة في رصيده).