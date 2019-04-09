اونلاين | يلا شوت Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 9 - 4 - 2019 في دوري أبطال أوروبا.. رابط مانشستر سيتي 7sry

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سيقابل توتنهام نظيره مانشستر سيتي في قمة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم مشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة بين سبورت HD1، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر تلك المنافسة مواجهة خاصة محلية ، حيث سيتواجه توتنهام وصاحب المركز الثالث في ترتيب الـ”بريميرليغ” مع نظيره مانشستر سيتي، وهو الوصيف الحالي للبريميرليغ والمرشح للصدارة مستقبلاً .

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