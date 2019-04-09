الامارات | 4 لاعبين يتنافسون على لقب بطولة دبي للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتنافسون على لقب بطولة دبي للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، منافسات بطولة دبي الدولية للشطرنج على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، البالغ مجموع جوائزها 50 ألف دولار.

ويوجد أربعة لاعبين في الصدارة بست نقاط، هم: الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف، والأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف، والأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك، والأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي أتورزيجا إدواردو.