الامارات | 4 لاعبين يتنافسون على لقب بطولة دبي للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتنافسون على لقب بطولة دبي للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، منافسات بطولة دبي الدولية للشطرنج على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، البالغ مجموع جوائزها 50 ألف دولار.
ويوجد أربعة لاعبين في الصدارة بست نقاط، هم: الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف، والأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف، والأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك، والأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي أتورزيجا إدواردو.
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