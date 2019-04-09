الامارات | اليوم الكشف عن بطولة دبي الدولية تحت 16 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الكشف عن بطولة دبي الدولية تحت 16 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس دبي الرياضي الساعة 11 صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً بمقره للإعلان عن تفاصيل بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة، بالفترة من 10 إلى 19 الجاري في ملاعب نادي شباب الأهلي بالممزر. ويشارك ثمانية فرق، وزعت إلى مجموعتين، الأولى: بروسيا دورتموند وشباب الأهلي والوصل والهلال السعودي، والثانية: أتلتيكو مدريد والنصر وحتا وفلامنغو البرازيل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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