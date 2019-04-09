الامارات | اعتماد 9 ألعاب في دورة الأندية العربية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 9 ألعاب في دورة الأندية العربية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت اللجنة التحضيرية لدورة الألعاب العربية للأندية للسيدات، خلال اجتماعها الثاني، الذي ترأسته الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، يوم التاسع من الشهر الجاري موعداً لإرسال دعوات المشاركة في البطولة المقررة العام المقبل 2020 في نسختها الخامسة.

وتم اعتماد تسع ألعاب، هي: كرة السلة، الطائرة، الطاولة، المبارزة، القوس السهم، الرماية، ألعاب القوى، الفروسية (قفز الحواجز)، الكاراتيه