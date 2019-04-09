الامارات | الإمارات تشهد تطبيق «الحكم الفيديو» في الرماية للمرة الأولى عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشهد تطبيق «الحكم الفيديو» في الرماية للمرة الأولى عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للرماية تطبيق تجربة الحكم الفيديو للمرة الأولى في العالم خلال منافسات كأس العالم 2019 المقامة حالياً في مدينة العين.

وقال المندوب الفني للبطولة محمد وهدان، في تصريحات صحافية إن رئيس الاتحاد الدولي ركز على أهمية تجربة نظام التحكيم الإضافي على الفيديو، وإعادة تشغيل الفيديو عند الاحتجاج على صحة إصابة الطبق من عدمه، على غرار ما يحدث في بطولات كرة القدم، حيث سيتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في العالم في نسخة العين 2019، على أن يعتمد تطبيقه في جميع نهائيات كأس العالم في العين، إذا نجحت التجربة.

وعقدت اللجنة الفنية للبطولة الاجتماع الفني العام بحضور المندوب الفني للبطولة محمد وهدان، ورئيسة لجنة الاستئناف ميليس جيرو، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم رئيس لجنة الأطباق ربيع أحمد العوضي، ورئيس الجوري «القضاة» الماليزي رانجيت سينغ، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالله الكمالي، وممثلي الرماة المشاركين.

وتم خلال الاجتماع شرح كل الترتيبات والتعليمات التنظيمية، وتنوير الرماة بطريقة التحكيم وحكام الجانب «الراية» من الراميات إلى جانب تحديد توقيتات التحرك من والى الفنادق، وأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة نظراً للكمّ الهائل من المشاركين.

من جهة أخرى، انفردت الرامية الألمانية كاترين بصدارة اليوم الافتتاحي لبطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» بكأس العالم المقامة حالياً بمدينة العين بعد أن قهرت 70 رامية منافسة، وأنهت الجولات الثلاث برصيد 74 طبقاً من أصل 75 طبقاً.

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وتساوت ثلاث راميات في المرتبة الثانية برصيد 73 طبقاً، هن: الفرنسية كارول، الإيطالية سيلفانا، والفنلندية ماريكا، وفي المرتبة الثالثة تساوت خمس راميات برصيد 72 طبقاً هن: اليابانية يوكي، الصينية دنج، الإسبانية فاتيما، الأسترالية سكانلانا والبريطانية كيرستي تلاهن برصيد 71 طبقاً الأميركية كارول اشري والفرنسية ايدي لاين.

أما على صعيد نتائج لاعبات منتخبنا الوطني، فقد حققت فاطمة محمد 65 طبقاً، فيما جمعت ياسمين تهلك التي تشارك في كأس العالم لأول مرة 54 طبقاً.

التأهل إلى طوكيو 2020

سيكون رماة التراب على موعد مع المنافسة، اليوم، على بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 برماية 50 طبقاً، ويوم غد برماية ثلاث جولات بواقع 75 طبقاً.

ومن المقرر أن يمثلنا في هذه التظاهرة العالمية ثلاثة رماة، هم: حمد بن مجرن ويحيى المهيري وظاهر العرياني.