الامارات | الحمرية يستغني عن مدربه ويستعين بمدرب الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يستغني عن مدربه ويستعين بمدرب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمرية استغناءه عن مدرب الفريق الأول، سليمان البلوشي، والاستعانة بالمدرب محمد إسماعيل، لقيادة الفريق في ما تبقى من منافسات دوري الدرجة الاولى. يأتي قرار التغيير في قمة الجهاز الفني بعد خسارة الحمرية أمام خورفكان بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية من بطولة الدرجة الأولى.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القرار اتخذ بشكل هادئ من قبل مسؤولي النادي، في خطوة لإيقاف نزيف النقاط، والحفاظ على فرصة التأهل قائمة مادامت موجودة».

وأضاف «نشكر الجهاز الفني السابق للجهود التي بذلها، ونتمنى للجهاز الفني الجديد النجاح بمهمته التي نعتبرها تحدياً بالنسبة له، ونحن نثني على شجاعته بقبول المهمة رغم قصر المدة الزمنية المتبقية حتى نهاية الموسم، وأول مباراة سيلعبها في الجولة المقبلة أمام مسافي وبملعب الفريق المنافس، وسنعمل على تقديم كل الدعم الممكن لإنجاح مهمته، وثقتنا عالية به بأن يكون رجل المرحلة». وتابع الشامسي: «المدرب محمد إسماعيل من أبناء النادي، وهو مدرب فريق الشباب وله بصمات واضحة في تطور مستوى الكثير من اللاعبين، لذلك فإن التعاقد معه ليس بالمغامرة بقدر كونه وضع الثقة في محلها».

يذكر أن الحمرية يحتل، حالياً، المركز الثالث برصيد 28 نقطة، خلف المتصدر خورفكان 32 نقطة، والعروبة 30 نقطة، ويتساوى بالرصيد نفسه مع حتا رابع الترتيب، وتنتظره ثلاث مباريات اثنتان منها حاسمتان ومصيريتان مع العروبة في الجولة قبل الأخيرة، ومع حتا في ختام الموسم.