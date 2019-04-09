الامارات | نصف نهائي كأس رئيس الدولة للسلة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي كأس رئيس الدولة للسلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريقا النصر والبطائح الساعة السابعة مساء اليوم، على صالة شباب الأهلي، فيما يلعب شباب الأهلي مع بني ياس على صالة الجزيرة الساعة 7:30، وذلك في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة السلة. ويطمح شباب الأهلي والنصر لحصد لقبهما الثاني هذا الموسم، بعد أن توج العميد بكأس نائب رئيس الدولة، وفاز شباب الأهلي بلقب الدوري العام، ويسعى بني ياس والبطائح لبلوغ النهائي لأول مرة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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