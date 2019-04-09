الامارات | أهلي يشيد بمواهب بطولة آسيا للناشئين بالتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يشيد بمواهب بطولة آسيا للناشئين بالتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس أحمد عبدالملك أهلي، عن سعادته وارتياحه لما أسفرت عنه بطولة آسيا للناشئين بالتنس لأعمار تحت 14 سنة، مشيداً بأداء اللاعبين عبدالعزيز عبدالله وشيخة الجناحي، مؤكداً أنهما ودعا البطولة في مراحل متقدمة، بسبب القرعة التي وضعتهما مع لاعبين مصنفين، إلا أنهما نجحا معاً في تقديم عروض فنية تبشر بالخير مستقبلاً طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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