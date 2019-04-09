سان جيرمان يخفف من حدته تجاه رابيو

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن نادي باريس سان جيرمان، اتخذ قرارًا جديدًا بشأن لاعب وسطه المعاقب أدريان رابيو، في ظل أنباء تربطه بالانتقال إلى أحد الفرق الكبرى في الدوري الإسباني، في الموسم المقبل.

ومُنع رابيو من الحضور إلى مقر تدريبات الفريق، منذ يناير الماضي، بعدما دخل في أزمة مع إدارة النادي الفرنسي، بشأن تجديد عقده، في فترة ارتبط فيها بقوة بالانتقال إلى برشلونة، قبل أن تخفت لاحقًا كل التقارير التي ذهبت في هذا الاتجاه، بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونج.

أزمة رابيو تفاقمت لاحقًا بعد ظهوره في فيديو صاخب بأحد الملاهي الليلة، رفقة صديقه، بعد ساعات قليلة من خسارة سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد، وخروجه المفاجئ من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الإدارة قررت إعادة رابيو للمشاركة في التدريبات، بداية من الأربعاء المقبل، قبل أن تؤكد أنه لن يلعب أي دقيقة مستقبلًا بقميص البي إس جي.

يأتي هذا القرار على وقع الأنباء التي نشرتها وسائل إعلامية فرنسية عدة بشأن اهتمام نادي ريال مدريد بخدمات اللاعب ذو الـ24 عامًا.