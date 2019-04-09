شكرا لقرائتكم القيعى: شخصيات رياضية تنتظر سقوط الأحمر وسيناريو الترجى يتكرر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الاهلى أنه يوجد شخصيات رياضية تنتظر وتتربص بسقوط فريق الكرة الأحمر وهذا الامر ظهر خلال الفترة الماضية بشكل كبير . وأوضح عدلى القيعى خلال حديثة بقناة الأهلى أن وسيناريو مباراة الترجى التونسى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى يتكرر مرة أخرى مع خسارة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى . Advertisements وأشار عدلى القيعى أنه لابد من تواجد الجماهير بالمباريات بشكل مكثف خلال اللقاءات القادمة لدعم الفريق الاحمر والرد على الجميع الذى يشكك فى قدرات اللاعبين . ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من اجل معادلة نتيجة مبارراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائي.

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