شكرا لقرائتكم خبر عن الحتاوي مراقباً لمباراة خوجاند ودوردوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة المباراة التي ستجمع بين خوجاند الطاجيكي ودوردوي القرغيزي التي ستقام يوم 17 إبريل الجاري في مدينة خوجاند الطاجيكستانية ضمن مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019.

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