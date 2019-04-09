نضال بكري: نتطلع للعودة بسلة الوحدة إلى الصدارة من جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أضاف نادي الوحدة إنجازاً جديداً في كرة السلة على صعيد المراحل السنية بفوزه أمس الأول بلقب دوري الأشبال تحت 15 سنة، بعد فوزه على الشارقة 70-68، واستحق فريق الأشبال اللقب بعد أن قدم لاعبوه الصغار «أمل العنابي» مباراة كبيرة توج في ختامها باللقب بفارق نقطتين فقط عن منافسه الشرقاوي الذي خسر هذا الموسم ثاني ألقابه على يد الوحدة.

حيث خسر قبل أيام وعلى ملعبه ووسط جماهيره لقب دوري الناشئين الذي عاد به الوحدة إلى العاصمة أبوظبي بعد فوزه بالمباراة الختامية 74-69.

وتوج أبطال دوري الأشبال كل من اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الوحدة البطل والشارقة الوصيف والوصل صاحب المركز الثالث.

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وقاد فريق الوحدة للفوز بدرع دوري الأشبال المدرب عمار جمال الدين، وعاونه الإداري راشد شطاف، وأخصائي العلاج جورج نهرا، ويتولى الإشراف على اللعبة في النادي عبيد مفتاح عضو مجلس الإدارة، بجانب المدرب القدير نضال بكري المدير الفني العام لكرة السلة في نادي الوحدة.

ويضم الفريق قائمة واعدة من اللاعبين الواعدين الذين يشكلون أمل اللعبة في قلعة العنابي هم: خليفة بلال صرم، علي مبارك الخزيمي، عبد الله محمد النعيمي، محمد سعيد المرزوقي، عبد الله حميد غلوم، محمد جاسم البلوشي، خالد راشد الشحي، زايد عبد الرحمن المريخي، راني نعناع، زايد طارق شاهين، سلطان أيوب الحافظي، ومنصور الزعابي.

وأكد نضال بكري المشرف الفني العام على قطاع كرة السلة في نادي الوحدة رضاه ورضا إدارة النادي عن التطور الكبير في مجال كرة السلة في نادي الوحدة، مشيراً إلى أن تحقيق لقبين مهمين هذا العام على مستوى قطاع المراحل السنية في النادي يعكس حجم تحضير النادي للمستقبل.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي لشركة الألعاب في النادي هو الوصول بكرة السلة إلى صدارة كل المراحل والتربع من جديد على عرش اللعبة محلياً وخليجياً، وأثنى على الدعم الكبير من إدارة النادي التي تدعم كل القطاع بقوة، مشيراً إلى أن الدور الذي يقوم به عبيد مفتاح ابن اللعبة وعضو مجلس الإدارة مهم وضروري فيما وصلنا إليه من نتائج مرضية.