حمدان بن محمد يشهد برلمان أهل الهجن في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي بنادي دبي لسباقات الهجن، برلمان أهل الهجن، والذي أقام ورشة عمل تمت من خلالها مناقشة فكرة بيرق الناموس والشروط العامة التي تم وضعها للمسابقة.

وأقيمت في العام الماضي، النسخة الأولى من المسابقة حيث ذهب بيرق الناموس لصالح بن نصرة العامري، فيما اقترب محمد راشد غدير الكتبي من حيازة لقب النسخة الثانية من المسابقة وذلك من واقع الفارق الكبير في النقاط بينه وبين المنافسين.

وتمنح نقاط بيرق الناموس لأصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث في أشواط الرموز التي تقام ضمن ستة مهرجانات كبرى في الإمارات و السعودية وهي: جائزة زايد الكبرى، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية ومهرجان ختامي المرموم.

وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ختامي المرموم 2019، وشهد السباقات سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز، كما تابع السباقات الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

وتمكنت (بهرجة) من إهداء شعار حمد راشد حمد غدير الكتبي كأس اللقايا البكار المفتوح وذلك بعد أن وصلت إلى خط النهاية مسجلة 7:23:5 دقيقة، فيما كان كأس اللقايا البكار المحليات من نصيب محمد سلطان مطر مرخان الكتبي والذي قدم (الذيبة) على الصدارة بزمن 7:31:0 دقيقة.

وذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح إلى شعار حمدان غافل مشمل الجحافي بواسطة (مطفي) الذي بزمن 7:15:2 دقيقة وكان هو التوقيت الأفضل في جميع أشواط اللقايا لهجن أبناء القبائل، أما بندقية اللقايا الجعدان المحليات فقد كانت من نصيب (ملبوس) المملوك لسالم عبد الله المتفيج الكتبي والذي قطع مسافة السباق البالغة 5 كم في زمن وقدره 7:20:0 دقيقة،

وتألق شعار حمد عبيد بالحلوس العامري والذي حصد كأس اللقايا البكار المفتوح للإنتاج بواسطة (محذرة) التي سجلت زمناً 7:22:7 دقيقة، فيما قدم عبيد سعيد منانة الكتبي (مشهد) على رأس الجعدان حاصداً بندقية اللقايا المفتوح للإنتاج وذلك بزمن 7:22:1 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً في سن اللقايا لمسافة 5كم عشرة أشواط منها للإنتاج، ورُصدت سيارات لأصحاب المركز الاول في الاشواط الستة عشرة الأولى فيما كانت الاشواط المتبقية نقدية بالكامل، وحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة. وكانت الصدارة في أول الاشواط للقايا المحليات للإنتاج من نصيب (فرحة) لسالم عبيد الضحاك المنصوري بزمن وقدره 7:25:4 دقيقة، وهيمنت (امتثال) بشعار محمد بخيت اهديب الجربوعي المري على صدارة ثاني الاشواط للقايا المهجنات للإنتاج مسجلة زمناً بلغ 7:24:1 دقيقة، كان هو التوقيت الافضل بالاشتراك مع متصدر الشوط الرابع عشر للقايا الجعدان المهجنات (معزم) المملوك لراشد مقبل مرزوق العجمي، فيما مضت صدارة ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات لمصلحة (مخدد) بشعار محمد مبارك طماطم العفاري والذي سجل زمناً 7:26:4 دقيقة، وأنهى (مخرب) الصدارة لمصلحة مالكه فيصل راشد طالب شريم المري في رابع الاشواط للقايا الجعدان المهجنات حيث وصل لخط النهاية في زمن وقدره 7:24:1 دقيقة.