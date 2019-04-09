الزمالك يعود بالتعادل من أغادير.. والهلال يخسر من النجم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأول، تعادلاً سلبياً بين حسنية أغادير المغربي وضيفه الزمالك المصري، بينما تغلب النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني 3-1، ونهضة بركان المغربي على مضيفه غور ماهيا الكيني بثنائية.

وعاد الزمالك من ملعب «آدرار» بتعادل ثمين قد يساعد صاحب ثالث أكبر رصيد في عدد ألقاب المسابقات القارية المختلفة (9) على العودة للواجهة القارية من بوابة كأس الاتحاد، بعد غياب 16 عاماً عن منصات التتويج.

وتفوق النجم الساحلي التونسي بطل 2006 و2015، بنتيجة مريحة 3-1 على ضيفه الهلال السوداني الباحث عن لقب أول، والذي غاب عنه مهاجمه وليد البخيت هداف المسابقة بستة أهداف مع غودوين أغودا، لاعب إينوغو رينجرز النيجيري.

وحقق لاعبو نكانا الزامبي فوزاً على حساب الصفاقسي التونسي 2-1، وبهذا الفوز، بات الصفاقسي الفائز بالمسابقة ثلاث مرات 2007 و2008 و2013 بعد دمج كأس الاتحاد مع كأس الكؤوس عام 2004، يحتاج إلى انتصار كبير إياباً على أرضه لوقف مغامرة نكانا.

وحقق نهضة بركان فوزاً على غور ماهيا الكيني في عقر داره بثنائية نظيفة سجلهما فرانسيس كاهاتا خطأ في مرمى فريقه (24)، وبدر الهلالي (59) لصالح الفريق المغربي الذي بلغ ربع نهائي المسابقة في 2018.