أندية الهواة تسجل رقماً قياسياً في تبديل المدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قبلت إدارة نادي الحمرية اعتذار المدرب سليمان البلوشي المدير الفني للفريق الأول وعينت محمد إسماعيل المدرب الفائز بلقب دوري فريق الشباب مع العنابي مكانه وسيشرف إسماعيل على الفريق الأول في المباريات الثلاث المتبقية بدوري الدرجة الأولى وما زال الحمرية يملك فرصة الصعود إلى دوري الخليج العربي وهو لديه 28 نقطة في المركز الثالث وسيواجه الفريق مسافي والعروبة وحتا وجاء التغيير في الجهاز الفني بعد خسارة العنابي أمام خورفكان في الجولة الأخيرة من دوري الهواة ويعتبر سليمان البلوشي المدرب العاشر الذي تتم إقالته وتبقى مدرب واحد فقط لم يتغير هو إبراهيم بوفود مدرب مسافي وبذلك تكون أندية الأولى سجلت رقما قياسيا في إقالة المدربين فأندية العروبة وخورفكان وحتا والذيد والتعاون والعربي ومصفوت ودبا الحصن وأخيراً الحمرية كلها أقالت مدربيها وعينت آخرين مكانهم. وهنا أسماء المدربين المقالين: سيرجو (العروبة)، ميودراج (خورفكان)، بدر طبيب (دبا الحصن)، نيناد (حتا)، محمد سعيد الطنيجي (الذيد)، وليد عبيد (مصفوت)، جمال حمزة (العربي)، محمد الرئيسي (التعاون) وسليمان حسن (الحمرية) إلى جانب التيمومي وهو كان اشرف على فريق مصفوت بعد إقالة وليد عبيد قبل ان يتم التعاقد مع بدر طبيب ليتولى الإشراف على الفريق.

وشكر جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الجهاز الفني السابق للفريق، مشيراً إلى ان المدرب سليمان حسن عمل بجد وإخلاص إلى جانب بقية الطاقم المعاون له وقال: لكن ربما لم تخدمه النتائج في بعض المباريات وهو لا يتحمل المسؤولية وحده، فالإصابات وعدم توفيق الأجانب أثرا على الفريق إلى جانب التحكيم والحظ، كلها عوامل أثرت على النتائج، لكن بشكل عام نعتقد ان أداء الحمرية في هذا الموسم لم يكن مقنعا بالنسبة لنا وكان المردود في الموسم الماضي افضل. الجهاز الفني حصل على فرصته كاملة ولكن للأسف النتائج لم تخدمه كما ذكرت وعمله وجهده محل تقدير ونعرف أن في كرة القدم لا يمكن ان يتحمل شخص بمفرده مسؤولية النتائج لكن يبقى التغيير قراراً قد يفيد وربما لا في هذا الوقت تحديدا.

وأضاف: الفريق خسر مباريات مهمة في مسيرة الدوري لكني أعود وأقول انه لا يتحمل وحده مسؤولية ما حدث فكلنا نتحمل المسؤولية وكلنا في مركب واحد كما يقولون.

واقر الشامسي بان التغيير في هذا التوقيت مجازفة كبيرة وأوضح: صحيح ان التغيير في هذا التوقيت وقد تبقت ثلاث مباريات للفريق في البطولة مجازفة بلاشك فافضل مدرب في العالم لن يضمن النجاح، وليس هناك وقت الفترة قصيرة جدا، لكن بالمقابل قد يكون مفيدا من ناحية معنوية، وفي الأخير اللاعبون إذا احسوا بالمسؤولية واجتهدوا يمكن ان يكون التغيير مفيدا ويؤدي الغرض منه. وأضاف: اعتقد ان هناك بعض الأشياء التي من شأنها أن تسهل مهمة المدرب الجديد أولها انه يعرف الفريق بحكم وجوده في النادي وهو مدرب فريق الشباب بالنادي وقد حقق الفوز بلقب الدوري معه مؤخرا بالانتصار على فريق البطائح إلى جانب ان هناك بعض لاعبي الشباب سيكونون مع الفريق خلال الفترة المقبلة وستتم الاستعانة بهم والإدارة ستدعمه بكل قوة وهي مستعدة لتلبية مطالبه واستمر: قد يخسر الفريق في عهد المدرب الجديد وهو لن يتحمل المسؤولية ونحن جلسنا معه وتحدثنا معه واكدنا له ثقتنا فيه وفي الوقت ذاته أوضحنا له انه لن يتحمل مسؤولية أي نتائج سلبية حال حدثت.