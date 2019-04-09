خلود ترأس «نسائية خليجي الأثقال»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشحت اللجنة التنظيمية لرفع الأثقال لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجماع خلود عبيد الأمين العام المساعد لاتحاد رفع الأثقال وغرب آسيا، لرئاسة اللجنة النسائية، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط على هامش بطولتي غرب آسيا والخليج التي اختتمت مؤخراً.

ونالت خلود عبيد ثقة الجميع في اللجنة لما تتمتع به من خبرة كبيرة، كما حققت نجاحات كبيرة من خلال عملها كأمين عام مساعد لاتحاد رفع الأثقال وغرب آسيا. وكان منتخب الإمارات للسيدات حصل على 12 ميدالية ملونة في بطولتي غرب آسيا والخليج مؤخراً وحصلت لاعبتنا مي المدني على 6 ميداليات ذهبية فيما نالت سارة المهيري 6 ميداليات فضية.

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