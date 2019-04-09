تحضيرية «عربية السيدات 2020» تعقد اجتماعها الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة التحضيرية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مؤخراً، اجتماعها الثاني، بحثت خلاله حزمة من المستجدات الخاصة بالدورة المقبلة التي تنطلق في الشارقة العام المقبل، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من الخيارات المتعلقة بالارتقاء بمستويات وجودة التنظيم، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالدورة الماضية، والاتفاق على ستّة مخرجات رئيسية لتطوير واقع الدورة.

وشهد الاجتماع الذي ترأسته الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة اللجنة التحضيرية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والذي يعد المرتكز الأساسي لانطلاق الدورة، اعتماد 9 إبريل لإرسال دعوات المشاركة للجان الأولمبية العربية لتعميمها على الدول الأعضاء، وتوجيه الجهات الرياضية المختصة في الدول العربية لاختيار الأندية المشاركة ضمن المعايير المعمول بها في هذا الشأن. كما تم اعتماد 9 ألعاب على صعيد المنافسات الفردية والجماعية، وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والفروسية (قفز الحواجز)، ورياضة الكاراتيه، إلى جانب مراجعة اللوائح الأساسية لاعتماد التعديلات في أقرب وقت على ضوء المخرجات السابقة للدورة الماضية، وإجراء تعديلات على اللوائح الفنية لتكون متوائمة مع التعديلات الدولية لكل لجنة بشكل منفصل، إضافة إلى استحداث جوائز جديدة تهدف إلى تحفيز الدول واللاعبات العربيات للمشاركة، وتثمين حضور الجماهير والمشجعين المواكبين للدورة.

وتناول الاجتماع الذي حضره كلّ من ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعد السفياني، عضو لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، والدكتور باسل الشاعر، عضو ومقرر لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وميثاء بن ضاوي، مدير الدورة، وخولة محمد منسق الاجتماع، الاطلاع على الخطة التطويرية التي تم طرحها خلال اجتماع اللجنة في البحرين في أكتوبر الماضي. وناقش اللقاء محضر الاجتماع الذي جمع ممثلي الاتحادات العربية المشاركة في الدورة الماضية، والحديث عن آلية اختيار الألعاب، ونظام التتويج، واستعراض موعد انطلاق الدورة والجدول الزمني لها، واستعراض التقرير الذي قُدّم عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أمام مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال مشاركة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية في مصر الذي اختتم أعماله مؤخراً.