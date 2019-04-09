شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دوري المحترفين تعدل توقيت مباريات الجولة الـ22 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت لجنة دوري المحترفين تعديلات في توقيت ثلاث مباريات ضمن الجولة ال 22 من دوري الخليج العربي لتقام في الفترة المسائية الأولى وذلك بناء على طلب من حاملي حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري الخليج العربي، قناة أبوظبي ودبي الرياضيتين، رغبة منهما في توفير تغطية تلفزيونية خاصة لنهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله والذي يجمع فريقي الظفرة وشباب الأهلي يوم 29 ابريل.

وعليه ستقام مباراة الإمارات وشباب الأهلي في 5:55 مساء الأربعاء 24 ابريل الجاري واتحاد كلباء والشارقة في السادسة مساء الجمعة 26 من الشهر نفسه ثم بني ياس والعين في 6:05 مساء السبت 27 ابريل الجاري فيما تقام باقي مباريات الجولة 22 في نفس التوقيت المحدد مسبقاً في جدول المسابقة.

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