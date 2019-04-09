«دبي الرياضي» يلتقي خبراء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل «مجلس دبي الرياضي»، وفد خبراء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في ختام برنامج التقييم الفني لأكاديميات كرة القدم بأندية دبي، الذي نظمه المجلس في إطار التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي ضم أندية: شباب الأهلي دبي؛ والوصل؛ والنصر؛ وحتا.

وكان في استقبال الوفد، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام «مجلس دبي الرياضي»، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات الرياضية، إلى جانب عدد من الاختصاصيين في مجال الأكاديميات بالمجلس.

فيما ضم الوفد خبيري الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: ايريك مونبايرتس وكريستيان كامينتي؛ حيث يمتلكان تجربة كبيرة في مجال تطوير الأكاديميات وسبق لهما العمل مع مجموعة «سيتي لكرة القدم»، التي تضم أندية: مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (2017 - 2018)؛ ونيويورك سيتي الأمريكي، وملبورن سيتي الأسترالي وجيرونا الإسباني، كما وضع ايريك مونبايرتس منهجية التدريب في هذه الأندية.

وثمّن ناصر أمان آل رحمة جهود الخبراء الفرنسيين، وعملهم الدؤوب خلال هذه الفترة؛ لتقييم أكاديميات أندية دبي، والتأكد من سيرها وفق المسار الصحيح للتطوير، وكذلك تقديم الاقتراحات التي تعزز دور الأكاديميات في انتقاء وتطوير المواهب الشابة، وأكد أن استعانة المجلس بالمدرسة الفرنسية لإنجاز التقييم يعود إلى المكانة المتميزة للكرة الفرنسية على المستوى العالمي، ونوعية البرامج والمؤسسات التي يمتلكونها في مجال الأكاديميات، وانتقاء وتطوير الموهوبين؛ حيث يعمل المجلس معهم في هذا المجال، كما تم عقد لقاء مع أمين عام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال آل رحمة: إن المجلس سيعمل على دراسة تقارير الخبراء الفرنسيين واقتراحاتهم وتطبيقها؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود؛ وهو تعزيز دور الأكاديميات وتطوير اللاعبين فيها؛ كونهم يعدون أساس الفرق والمنتخبات الوطنية في المستقبل.

ومن جانبه، أبدى ايريك مونبايرتس إعجابه بمستوى المنشآت والبنية التحتية التي تمتلكها أندية دبي؛ من حيث نوعية الملاعب وعددها، والإضاءات الممتازة، والمنشآت الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة، كما أشاد بأسلوب التعامل مع اللاعبين، وقال: «إن أندية دبي تولي اهتماماً كبيراً باللاعبين الصغار، وتوفر لهم كافة سبل الرعاية والخدمات اللازمة؛ لجعل النادي بيئة جاذبة، ولاحظت أن مستوى اللاعبين في المراحل من 6 إلى 8 سنوات لا يختلف كثيراً عن مستوى اللاعبين في ذات الفئة العمرية بالأندية الأوروبية».

وتضمن برنامج التدقيق الفني تقييم وحدات التدريب، وأنواع التدريب والحصص التدريبية والبرنامج الفني، والوحدات الطبية؛ حيث زار خلالها الخبيران أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، وأكاديمية نادي الوصل لكرة القدم، وأكاديمية النصر لكرة القدم، وأكاديمية حتا لكرة القدم، وتم خلالها عقد اجتماعات مع المدربين واللاعبين والفرق الطبية.