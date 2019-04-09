دي بروين: ملعب توتنهام الجديد لا يخيفنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البلجيكي كيفن دي بروين عدم شعوره بالخوف من ملعب توتنهام الجديد الذي وصلت تكلفة بنائه المليار استرليني، وذلك تعليقاً عن المواجهة بين توتنهام ومانشستر سيتي اليوم.

وقال: الجميع يتحدث عن أجواء ملعب توتنهام الجديد وكأنه شيء مميز وله أفضلية، كل فريق يملك ملعباً ويملك مشجعين. لا يهمني الملعب بل أهتم بالفريق الذي أواجهه، سيشعر لاعبو توتنهام بحماس أكبر في بداية المباراة لكن الملعب في نهاية المطاف لن يكون سوى ملعب ومشجعين. كانوا يلعبون أمام 80 ألف متفرج في ويمبلي والآن أمام 62 ألفاً».

وتلقى معظم لاعبي سيتي جلسات تدليك بعد الفوز على برايتون في مسابقة الكأس ويعلق دي بروين: «كل مباراة من الآن حتى نهاية الموسم ستكون على هذا الحال، لن تكون لدينا أيام راحة طويلة في 80 أو 90 بالمئة من المباريات المقبلة وعلينا استغلال كل ساعة للراحة».