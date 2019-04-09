التصفيات التمهيدية لبطولة «حمدان بن زايد - الظفرة» تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎تنطلق اليوم التصفيات التمهيدية لبطولة «حمدان بن زايد لكرة القدم - الظفرة 2019» بمراكز نادي الظفرة بمدينة زايد والمرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما.

فعلى ملعب نادي الظفرة بمدينة زايد يلتقي فريقا محمية الرملة الطبيعية وطريف من المجموعة «أ»، وفريقا خنور وليوا من المجموعة «ب»، فيما تفتتح مباريات مجموعة المرفأ بلقاء فريقي العد ويو الدبسا الطبيعية من المجموعة «أ»، وفريقي برج الهيلة وبرج العد من المجموعة «ب».

وفي مجموعة غياثي يلتقي في المباراة الافتتاحية فريقا بدع المطاوعة والعقيلة من المجموعة «أ» وفريقا الشبهانة وقلعة ظفير من المجموعة «ب»، فيما تفتتح مباريات مجموعة السلع بلقاء محمية الحبارى ومحمية الحبارى الطبيعية من المجموعة «أ» ومحمية مروج البحرية وجبل الظنة من المجموعة «ب»، فيما تقام مباراة واحدة في مجموعة جزيرة دلما تجمع بين فريقي محمية بدع هزاع ومحمية الطوى الطبيعية.

وكانت قرعة البطولة قد أقيمت مساء السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد، بحضور خليفة الطنيجي مدير البطولة وأعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي المراكز وعدد كبير من ممثلي الفرق المشاركة.

وقال الطنيجي عقب إجراء القرعة إن كافة الاستعدادات للبطولة قد اكتملت، حيث تابعت اللجان المكلفة سير عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للبطولة، والتي سارت بنجاح، كما وقف مسؤولو المراكز على تجهيزات الملاعب واكتمالها.

وأشاد مدير البطولة بالحضور الكبير لممثلي الفرق المشاركة في القرعة، مما يؤكد جديتهم وينبئ بنجاح البطولة قبل بدايتها، مؤكداً استعداد اللجنة المنظمة لتذليل كافة الصعوبات البسيطة التي تواجه الفرق المشاركة.

وتمنى أن تخرج البطولة بالشكل المتوقع لها من حيث المستوى الفني والحضور الجماهيري، خاصة أن التصفيات النهائية للبطولة تقام في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث تصحب البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة والجوائز المتعددة إثراء للحضور الجماهيري المتوقع.

من جانبه، كشف حسن التميمي منسق عام البطولة أن اللجنة المنظمة قررت قفل باب التسجيل يوم السبت الماضي بعد أن وصل عدد الفرق المشاركة إلى 44 فريقاً.

من جانب آخر انضمت شركة بايونير لخدمات الغاز والبترول لمجموعة رعاة البطولة، حيث أشاد مدير البطولة بخطوة الشركة وسعيها لإنجاح هذا الحدث الرياضي، مما يؤكد سعي مؤسسات المجتمع للقيام بدورها لإنجاح البطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الظفرة.