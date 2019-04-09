تعادل رابح للعين وخسارة موجعة للوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح العين في تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 أمام ضيفه فريق الدحيل في المباراة التي جرت مساء أمس في الدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا التي تضم الهلال السعودي والاستقلال الإيراني، وأبقى «الزعيم» على حظوظه في بلوغ الدور الثاني بهذه النقطة الثمينة بعد أن عاد بالتعادل الثاني من خارج الديار.

وخسر الوصل أمام ضيفه ذوب آهان الإيراني 1-3 في المواجهة التي جرت بين الفريقين مساء أمس، في ملعب استاد زعبيل بحضور 620 شخصاً فقط.

النتيجة السلبية أضعفت حظوظ الفريق الأصفر الذي ظل برصيد 3 نقاط في المجموعة، بينما رفع ذوب آهان رصيده إلى 7 نقاط وتقدم نحو الصدارة.

ويبحث الوحدة اليوم عن انتصاره الثاني، والوصول إلى النقطة السادسة عندما يواجه الريان في الدوحة مساء اليوم لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، ويتطلع العنابي إلى استعادة ذكرياته أمام المنافس الذي تفوق عليه في آخر لقاء جمعهم في إبريل 2017 في المسابقة نفسها بخماسية مقابل هدف، ويسعى الوحدة إلى تحقيق نتيجة إيجابية والاستمرار في صدارة المجموعة.