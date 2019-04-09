حنان الزيودي وفهيمة الفقي تمثلان الدولة في بطولة آسيا للملاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد السيد

تُقْدم الإمارات دائماً على الخطوات السباقة والنوعية في مختلف المجالات ولاسيما الرياضية، وتشهد لعبة الملاكمة إحدى أهم الألعاب الأولمبية وأعرقها على الإطلاق، تطوراً نوعياً في الدولة خلال الفترة الحالية بإدراج أول منتخب للسيدات في تاريخ اتحاد الإمارات للملاكمة منذ نشأته في 2002.

ويضم المنتخب لاعبتين هما: حنان الزيودي التي تشارك في وزن 64 كجم، وفهيمة الفقي في وزن 51 كجم، وجرى تأسيس نواة المنتخب النسائي قبل فترة وجيزة، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للرجال والسيدات المقامة في بانكوك في الفترة ما بين 19 و26 إبريل الجاري كأول استحقاق تاريخي واختبار رسمي لهما.

ويأتي إدراج العنصر النسائي في الملاكمة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي تحث على دعم مشاركتهن في مختلف الألعاب وتوفير كل سبل الدعم لهن.

وشهدت الملاكمة في الإمارات حراكاً وتطوراً ملحوظاً يأتي بالتزامن مع تولي أنس العتيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للملاكمة، رئاسة الاتحاد الآسيوي للملاكمة في نوفمبر من العام الماضي، والذي فرض اعتبارات خاصة بضرورة تدشين التطوير في الاتحاد المحلي، واتخاذ الخطوة المقدرة بتشكيل المنتخب النسائي الأول في الخليج، لتحتذي به باقي الدول في القارة الصفراء، ما ينعكس على تطور اللعبة قارياً ووصولها إلى المراتب العالمية.