صدارة رباعية لدولية دبي للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تساوى 4 لاعبين في صدارة «بطولة دبي الدولية للشطرنج» على «كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم» برصيد 6 نقاط؛ بعد انتهاء الجولة السابعة من البطولة؛ وهم: الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف؛ والأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف؛ والأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك؛ والأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي اتورزيجا ادواردو.

وسيطر التعادل على الجولة السابعة، وآثر الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف الموافقة على عرض التعادل من منافسه الأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف، وكذلك الأمر بين الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي والأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك، وتمكن الأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي اتورزيجا ادواردو من تحقيق نقطة مهمة على حساب منافسه الأستاذ الدولي الهندي سيروتان أس بي، وفرض التعادل نفسه في مباراة المصنف الأول الفيتنامي لي كيونج ليم مع الأستاذ الدولي الماليزي لهي يوتانو، وخسر الأرجنتيني ماركو ساندرو من الأستاذ الدولي الهندي انيان بي، الذي أدى المباراة بجدارة استحق منها نقطة الفوز.