أحمد أهلي: نتطلع للاستفادة من التجارب العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت بطولة آسيا للتنس للناشئين، أعمار تحت 14 سنة، والتي استضافتها دبي مؤخراً، عن مكاسب فنية جديدة لتنس الإمارات يمكنها أن تكون نواة لمستقبل واعد للعبة في الدولة، وذلك من خلال مشاركة اللاعب عبدالله عبدالعزيز الذي يعد من الاكتشافات المميزة، إضافة إلى مشاركة طيبة للاعبة شيخة الجناحي.

وبالرغم من أنهما ودعا البطولة في مراحل متقدمة، بسبب القرعة التي وضعتهما مع لاعبين مصنفين إلا أن عبدالله عبدالعزيز وشيخة الجناحي نجحا معا بتقديم عروض فنية تبشر بالخير مستقبلاً، إذا ما نالا الدعم الفني واللوجيستي لاستمرارهما في اللعبة.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد عبدالملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عن سعادته وارتياحه لما أسفرت عنه البطولة من مكاسب يمكن أن تكون أساسا لانطلاق نوعية جيدة للعبة على المستوى المحلي، مضيفاً: «جهود اتحاد التنس مستمرة بدعم تطور ونجاح اللعبة على كافة المستويات ومستمرون بمتابعة المواهب الموجودة في تنس الإمارات لاختيار الأنسب منهم لدعمهم فنياً وذهنياً وقد تابعت شخصياً أداء كل من شيخة الجناحي وعبدالعزيز عبدالله لما يملكانه من أساسيات مهمة في التنس، وسعيد للاحتكاك الفني مع نظائرهما الآسيويين مؤخراً وثقتنا كبيرة بأن يستمرا في تطوير إمكاناتهما نحو الأفضل، وبناء على توجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، ندرس معاً الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير جميع اللاعبين ومنهم المواهب الجديدة».

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي أن اللجنة الفنية في الاتحاد مهتمة بتطوير مستويات جميع اللاعبين واللاعبات خصوصاً المواهب، وأيضاً تسعى لاستكشاف المزيد منهم بالتعاون مع أكاديميات التنس في الدولة والاتحاد الدولي للتنس من خلال برنامج مبادرة تنس الصغار (6-14) سنة وبشكل منتظم من أجل دعم هؤلاء المواهب، مبيناً أن اللاعبة شيخة الجناحي هي من نتاج البطولات الماضية ومشروع مستقبل طيب، بينما اللاعب عبدالله عبدالعزيز هو من مكاسب البطولة الآسيوية، ومن المؤكد سيكون هناك جهد إداري مضاعف للحفاظ على هؤلاء المتميزين ودعمهم من خلال المشاركة في البطولات لمزيد من الاحتكاك الفني ولتطوير تصنيفاتهم الآسيوية.