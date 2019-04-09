اتحاد الطائرة يحدد مواعيد وملاعب كأس رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

كشف اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عن جدول المواعيد والملاعب التي ستقام عليها مباريات كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019 وفقاً لما أسفرت عنه قرعة البطولة والتي جرت في 27 أغسطس 2018.

وستبدأ المنافسة يوم 23 إبريل الجاري بمواجهتين في دور ال16 حيث يلعب الوصل مع الجزيرة على ملعب العين، بينما يواجه عجمان النصر على ملعب صالة شباب الأهلي.

وتقرر أن تقام مباراة الجزيرة وبني ياس لتحديد المركزين الثالث والرابع لمسابقة الدوري العام لفئة الرجال على صالة نادي شباب الأهلي في الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل، والتي ستستضيف عند السابعة والربع من مساء نفس اليوم مواجهة شباب الأهلي والعين في ذهاب نهائي المنافسة.

وحدد اتحاد الطائرة موعد قرعة كأس الشباب للموسم الرياضي 2018-2019، لتقام في الخامسة من مساء الأحد المقبل بمقر الاتحاد في دبي، كما تقرر تقديم موعد إقامة مباراة تحديد المركزين الأول والثاني لمسابقة دوري السيدات للموسم الرياضي 2018-2019 لتقام في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل على صالة نادي شباب الأهلي.