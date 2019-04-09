شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ «دولية دبي لكرة القدم تحت 16 سنة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس دبي الرياضي في الحادية عشرة من صباح اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر المجلس للإعلان عن تفاصيل وانطلاق النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة»، وتقديم الفرق المشاركة في البطولة.
وتقام البطولة خلال الفترة من 10 إلى 19 إبريل الجاري في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر، بمشاركة 8 فرق منها 4 تمثل أندية دبي وفرق أخرى من مختلف القارات، وهي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الهلال السعودي، بروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، وفلامينجو البرازيلي الذي يعود للبطولة للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية واحتفل به من خلال استعراض الكأس أمام جماهيره الغفيرة في ستاد ماراكانا الشهير بريو دي جانيرو.
ويتحدث في المؤتمر الصحفي علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بالمجلس مدير البطولة، ومديرو الفرق المشاركة في البطولة.
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