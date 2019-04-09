شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2019»، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في مقر نادي شباب الأهلي؛ بعد 6 أيام من المنافسات القوية، تخللتها الروح الرياضية السامية للاعبين، والمنافسة الشريفة والتحدي المشروع، والإصرار على الفوز، إضافة إلى الروح الجماعية للقائمين والعاملين في البطولة.

وقد كسبت الصين أغلب ميداليات البطولة، فحازت ذهبية فئة الكراسي المتحركة فردي رجال، والكراسي المتحركة فردي نساء، والكراسي المتحركة زوجي نساء، تلتها إندونيسيا وكوريا والهند.

وتم توزيع جوائز قيمة على اللاعبين المشاركين؛ لرسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة إلى نفوسهم كما هي عادة الإمارات والإماراتيين، الذين لا يفوتون فرصة؛ لإبراز تسامحهم وعطائهم وكرمهم.

وتسلم عمران البقيش مدرب المنتخب الإماراتي درع البطولة عن دولة الإمارات، التي وزعت على جميع الدول المشاركة أثناء الحفل، وسلم الدروع ماجد العصيمي في أجواء الحماس الذي صنعه الحضور الكبير.

وأقيم حفل ختام مميز في «صالة مكتوم بن محمد»، التي احتضنت منافسات البطولة، وقد حضره: ماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية؛ وحمزة عباس علي مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة دبي، وأحمد إبراهيم الشامسي مدير أول إسعاد الموظفين بهيئة كهرباء ومياه دبي، وغازي المدني رئيس لجنة الريشة الطائرة لدولة الإمارات، إلى جانب جميع رؤساء اللجان المنظمة للبطولة.

شكر وتقدير

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وشكر العصيمي في كلمته كل المنتخبات واللاعبين المشاركين واللجان المنظمة والمتطوعين والرعاة على كل الجهود التي بذلت؛ لإنجاح البطولة، كما أثنى على دور القيادة في دعم رياضة أصحاب الهمم، وتوجه المجتمع باحتضان هذه الفئة من المجتمع.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم؛ أسهمت في خلق ثقافة مشجعة؛ لدمج أصحاب الهمم، وتمكينهم في المجتمعات؛ لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، لتحقيق أحلامهم ولتمكينهم ودمجهم في مجتمعهم الذي هم جزء لا يتجزأ منه».

وأضاف الفلاسي: «مثل هذه البطولات تحفز أصحاب الهمم على بذل جهدهم؛ لتحقيق ذاتهم وتمثيل بلدانهم خير تمثيل»، مشيراً إلى أن جميع أفراد المجتمع يعدون مسؤولين عن تحقيق الإنجازات بمختلف أشكالها لتقدم بلدانهم.

مسؤولية مجتمعية

وقال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: «رعاية بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم في «عام التسامح»، تنطلق من إيماننا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب الهمم، والتي نطمح من خلالها إلى أن نكون شركاء في عملية تنمية المجتمع، والارتقاء به بدعم كافة فئاته وشرائحه من دون تمييز أو مفاضلة، وصولاً إلى بناء مجتمع سعيد يمتلك كل أسس الدوام والاستمرارية».

وأشار إلى أن هذه الرعاية التي تأتي ترجمة لاتفاقية تطوير آفاق التعاون بين الجانبين، تعد خطوة جديدة على طريق تمكين أصحاب الهمم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية بجعل دبي «مدينة صديقة لأصحاب الهمم» بحلول عام 2020؛ من خلال إعادة تأهيل أفراد هذه الفئة؛ لتمكينهم في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل، وإمكانية الوصول، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى التمكين الأسري ودمجهم في الحياة العامة؛ من خلال الأنشطة المتنوعة الرياضية أو غيرها.